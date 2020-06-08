Работы по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском ведутся ударными темпами. За несколько дней проложено порядка 3 км дорожного полотна, общая протяженность составит 5,7 км .

Вице-губернатор Юрий Сердечкин, курирующий вопрос, доложил на оперативном совещании главе региона Андрею Чибису о текущей обстановке по ликвидации последствий после обрушения моста через реку Кола.

В строительстве объездного железнодорожного пути по маршруту станция Выходной - блок пост 9 км задействованы порядка 280 человек и более 100 единиц техники. Как рассказал вице-губернатор, на площадке выявлено несколько сложных участков. Необходимо было в сжатые сроки переложить теплотрассу и основной водовод, снабжающий потребителей областного центра водой. Работы по переустройству выполнены в полном объёме.

Кроме того, накануне в Кольском районе в присутствии главы региона были успешно проведены первые взрывные работы скальной породы,

«Стоит отметить чёткую и слаженную работу наших ресурсоснабжающих организаций. Благодаря подготовке и оперативным действиям успешно переподключён один из сложных участков, так, что потребители этого даже не заметили. Это результат высокого качества организации работы», – подчеркнул губернатор.

Железнодорожное сообщение по временному участку планируется полностью восстановить к 23 июня. Ветка, соединяющая станцию Выходной с Мурманском, будет проложена через Колу. Вблизи железной дороги в районном центре расположены жилые дома. Чтобы минимизировать временные неудобства для местных жителей принято решение уложить так называемые бесшовные рельсы, что позволит снизить шум от проезжающих составов, а также организовать дополнительные переходы.

Замгубернатора особо отметил, что у ресурсоснабжающих организаций Мурманской области имеются запасы мазута, угля и сжиженного газа более чем на один месяц. В торговых сетях региона – достаточное количество продовольственных товаров, их доставка осуществляется автомобильным транспортом, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.