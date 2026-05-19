Работы по ямочному ремонту дворовых проездов законтрактованы на 100% во всех муниципалитетах Мурманской области

18 мая о реализации мероприятий по поддерживающему ремонту дворовых проездов на территории Мурманской области в 2026 году доложила на оперативном совещании министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова. Работы проводятся в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» и народной программы «На Севере – жить!».

«В текущем году продолжается реализация мероприятий, направленных на выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов. Объём финансирования из областного бюджета на 2026 год составил 300 млн рублей, из которых 200 млн рублей выделено на административный центр Мурманск, 100 млн рублей – на область. На текущий момент обеспечена 100-процентная контрактация во всех муниципальных образованиях. В настоящее время подрядчиками осуществляется обследование территорий, а в Мончегорске и Кольском муниципальном округе уже приступили к выполнению физических ремонтных работ», – отметила министр.

Мероприятия по поддерживающему ремонту дворовых проездов реализуются на территории Мурманской области с 2020 года. Общий объём финансирования из областного бюджета за период с 2020 по 2025 год составил более 973 млн рублей, было отремонтировано более полутора тысяч дворовых проездов общей площадью более 228 тысяч кв. метров на территории всего региона.

Потребность в ямочном ремонте на этот год была заявлена от 17 муниципалитетов и составила почти 900 проездов. В феврале текущего года по итогам конкурсного отбора был сформирован перечень из 256 дворовых проездов общей площадью 62 тысячи кв. метров. Также, дополнительно, перечень данных дворовых проездов будет расширен за счёт экономии, сложившейся по результатам торгов. Информация о результатах конкурсного отбора с адресным перечнем доступна по ссылке. Плановые сроки выполнения работ определены строительным сезоном и завершатся до 1 сентября 2026 года.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, реализация мероприятий по поддерживающему ремонту дворовых проездов на территории Мурманской области осуществляется системно, с учётом общественного мнения и в строгом соответствии с утвержденными сроками и объемами финансирования. Проведение указанных мероприятий способствует поддержанию надлежащего состояния дворовых территорий и повышению уровня благоустройства населенных пунктов региона.

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
