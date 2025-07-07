Работы по ямочному ремонту в рамках выполнения гарантийных обязательств завершены на территории всей Мурманской области
Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стал ход дорожной кампании. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что работы идут во всех муниципалитетах.
«В рамках плана «На Севере – жить!» в работе 88 объектов местного значения, 16 из них уже сделаны, 15 – с процентом готовности выше 80. В рамках программы реновации ЗАТО по ряду муниципальных объектов процент готовности составляет от 50 и более, региональные завершены», – сообщил глава региона.
Говоря о ямочном ремонте, Андрей Чибис отметил, что на дорогах федерального значения работы выполнены в полном объёме, на региональных и муниципальных дорогах 100% показатель достигнут в рамках исполнения гарантийных обязательств. Напомним, такая задача ставилась губернатором ранее.
«В субботу был в Кандалакше. Сделана объездная дорога, о которой договаривались в прошлом году на встрече с работниками алюминиевого завода. Хорошая дорога получилась, в надлежащем состоянии», – отметил губернатор.
Отдельное внимание было уделено Мурманску.
«Процент по ямочному ремонту, который не касается гарантийных обязательств, в городе невысокий. Прошу руководство города пояснить причины и обозначить конкретные дальнейшие шаги по решению ситуации. Коллеги, мы договаривались, что по всем гарантийным обязательствам все будет сделано, подрядчики это выполнили. А УДХ, городская служба, в рамках текущего содержания, ям, которые появились – выполнено на 20%. Это крайне низкий темп. Темпы должны быть быстрее. Ускоряйтесь», – прокомментировал Андрей Чибис.
Заместитель главы Мурманска Никита Нерубащенко ответил, что муниципалитету требуется ещё два дня на завершение подготовки материалов и составление сметы, после этого начнут конкурсные процедуры. Губернатор поручил профильному блоку правительства жестко проконтролировать процесс.
В рамках оперативного совещания также прозвучали доклады по теме дорожных работ в регионе вице-губернатора – министра транспорта и дорожного хозяйства Юлии Полиэктовой и руководителя Мурманскавтодора Дмитрия Игнатова.