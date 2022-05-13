Мурманская область. Арктика (16+)13.05.22 17:00
Работы по замене бойлеров в 2022 году в Мурманской области уже выполнены на 20%
В Мурманске продолжаются работы по замене бойлеров, включенных в краткосрочную программу капитального ремонта. Об их темпах рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.
«Всего в 2022 году запланировано заменить водоподогреватели для подачи горячей воды в 29 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы завершены на 6 жилых объектах в Мурманске, Североморске и Мурмашах на общую сумму 7,4 миллиона рублей, то есть выполнено больше 20% от плана», – отметила Юлия Барсукова.
Работы продолжаются и на остальных объектах. В большинстве домов они уже начаты, а на других это произойдёт в ближайшее время, сообщает региональное Министерство строительства.
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