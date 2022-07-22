Работы в общежитии МГТУ ведутся качественно и по графику

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко 21 июля посетил третий и четвертый этажи корпуса «К» Мурманского государственного технического университета, где полным ходом идёт капитальный ремонт помещений и инженерных сетей.

Работы производятся за счёт средств из федерального бюджета, которые были выделены в рамках поручения Президента России. Сумма целевой субсидии составила 39 миллионов рублей.

На эти средства планируется устройство полов и потолков, замена перегородок, сетей электроосвещения и электрооборудования, заполнение дверных проемов, монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения, охранной и тревожной сигнализации, видеонаблюдения. На сегодняшний день работы выполнены на 45,5 процента и должны быть завершены к началу учебного года.

Парламентарий отметил, что доволен увиденным: «Понравился подход руководства учебного заведения к организации благоприятных условий для отдыха и проживания студентов. Принимаются новаторские решения во многих вопросах, учитывается мнение обучающихся, внимание уделено даже таким мелочам как количество розеток в комнатах. Подрядная организация работу выполняет качественно и по графику, с учётом того, что срок реализации проекта всего 51 рабочий день».

В осмотре также приняли участие проектор по инфраструктурному развитию МГТУ Юрий Макаренко, молодёжные активисты.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24260/