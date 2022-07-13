Работы в рамках проекта «Arctic schools» на контроле администрации Мурманска

Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин вчера посетил школу №26 (ул. Павлика Морозова, 3а) и детский сад №139 (ул. Полины Осипенко, 12) и другие учреждения, которые в этом году победили в конкурсном отборе на предоставление грантов «Arctic schools».

Напомним, проект «Arctic schools» реализуется на территории региона по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса уже второй год. В этом году значительно увеличилось число победителей, теперь обновления проходят не только в школах, но и в детских садах.

«В школе №26 модернизируют спортивный зал. Работы идут достаточно активно. Помимо реализации «Arctic schools», ведётся реконструкция фасада в школе №26, начиная с установки окон в спортивном зале», – рассказал Юрий Сердечкин.

В этом году конкурс расширили на дошкольные образовательные учреждения. В детском саду №139 готовят новый спортивный зал для юных мурманчан.

Напомним, в 2022 году по итогам участия в конкурсе «Arctic schools» признаны победителями 11 общеобразовательных учреждений и 10 дошкольных образовательных учреждений города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22999&page=1