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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 14:00

Работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» находятся в активной стадии и ведутся во всех муниципалитетах региона

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области продолжается комплекс мероприятий по благоустройству. В 2021 году ведутся работы по созданию 16 новых современных общественных пространств. Работы на двух объектах уже завершены: ремонт покрытия деревянного тротуара по ул. Кирова в Умбе и сквер по ул. Ленина в Заполярном. На остальных объектах средний процент выполнения работ – 70.

Особое внимание уделяется ремонту дворов. В этом году предстоит преобразить территории 250 многоквартирных домов в 28 муниципальных образованиях региона. Работы у 32 домов уже завершены.

«Дворы, конечно, очень важная тема. Знаю, что в Мурманске приступили к работе по поддерживающему ремонту дворов. Прошу вместе с администрацией города за этим внимательно следить», – сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в правительстве региона. 

В рамках инициативного бюджетирования в 2021 году по результатам двух конкурсных отборов у нас реализуются 56 проектов. На выполнение работ муниципалитетами заключено 75 контрактов. 26 из них исполнено. В программу инициативного бюджетирования входят мероприятия различной направленности, к примеру, благоустройство небольших общественных мест, ремонт входных групп подъездов и другие.

«В 2021 году АНО «Центр городского развития Мурманской области» продолжает работу по установке детских и спортивных площадок. В этом году в 31 муниципальном образовании появятся 95 комплексов, в том числе со специализированным инклюзивным оборудованием. 18 площадок уже сданы в эксплуатацию», – отметила профильный министр Мария Гаврилова.

Кроме того, идёт реализация проектов-победителей двух этапов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, а также проектов-финалистов 2020 года.

26 августа в Нижнем Новгороде в рамках Форума «Среда для жизни. Город и вода» состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. В этом году свои заявки на участие подали пять муниципалитетов Мурманской области: Кировск, Кола, Ковдор, Полярные Зори и ЗАТО Заозерск.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, по результатам конкурса четыре проекта стали победителями:

- продолжение проекта благоустройства бульвара «Северное сияние» в городе Полярные Зори,

- проект благоустройства городской площади по улице Ленинского Комсомола в Заозерске,

-  проект благоустройства центральной улицы города – Советского проспекта в Коле,

- благоустройство сквера в микрорайоне Кукисвумчорр в городе Кировск.

Проекты-победители получат федеральное финансирование и будут реализованы в 2022 году.

«Хочу поблагодарить всех, кто готовил заявки на конкурс в федеральную комиссию. Министерство хочу поблагодарить, муниципалитеты, министра лично, потому что четыре новых победителя – это очень хорошо», – подчеркнул глава региона.

 

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