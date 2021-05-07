Работы в рамках реновации ЗАТО в Высоком идут в графике

Вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский посетил с рабочей поездкой Высокий, где полным ходом идут работы по реализации комплексного плана по реновации ЗАТО.

В рамках первого этапа в Высоком будет проведено пять мероприятий – по всем уже начаты работы. С 3 мая идут работы по ремонту улично-дорожной сети на улице Дальней, на улице Гвардейской к работе приступят сразу после майских праздников.

Полным ходом идёт ремонт 198 муниципальных квартир для военнослужащих. Работы ведутся силами восьми подрядчиков. Семь квартир уже готовы для сдачи приемной комиссии. Ещё по 85 объектам готовность составляет 50% и более. В остальных квартирах выполняются отделочные работы, идёт установка оконных и дверных блоков. Большая работа проводится управляющей компанией по ремонту и замене участков инженерного оборудования в рамках текущего ремонта общедомового имущества.

Как сообщает региональное Министерство строительства, также определены подрядчики по установке детской площадки «Поляна сказок». С 11 мая рабочие приступят к подготовке основания под игровое оборудование. 19 мая из Екатеринбурга приедет бригада, которая будет изготавливать уникальные каркасные формы из архитектурного бетона непосредственно на месте будущей площадки.

«В рамках первого этапа будут благоустроены половина всех дворов Высокого. Подрядчик уже приступил к работам на всех 14 территориях. Продолжается и ремонт крыш четырёх многоквартирных домов. Готовность – выше 30%. Работы по всем мероприятиям в рамках реновации ЗАТО в Высоком идут в графике и будут завершены в установленные сроки», - отметил Владислав Сандурский.