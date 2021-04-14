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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.21 11:30

Работы юных северян вошли в сборник IV межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!»

Вышел в свет сборник лучших работ IV межрегионального конкурса «Я – гражданин России!», в который вошли 47 сочинений. В числе опубликованных – сочинения победителей конкурса из Мурманской области:  Ивана Пинегина (школа №269, ЗАТО Александровск, г. Снежногорск), Анны Бессмертной (школа №4, г. Оленегорск), Алины Ничипоренко (г. Ковдор) и Виктории Моисеевой (Мурманский педагогический колледж).

Сборник доступен в электронном виде на информационном портале Стратегического партнерства «Северо-Запад» по ссылке.

В конкурсе приняли участие более 200 тысяч человек. В финал вышли 211 работ, из которых окружная экспертная комиссия отобрала 44 лучших – по одной в каждой возрастной категории от каждого региона округа. Лучшие работы определялись по пяти критериям: соответствию теме, композиции и логике рассуждения, качеству письменной речи, грамотности, глубине раскрытия темы. Ещё три лауреата были определены по итогам народного онлайн-голосования.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, межрегиональный конкурс сочинений «Я – гражданин России!» проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году, получила активную поддержку аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и комитета по образованию Санкт-Петербурга. Генеральным партнером проекта «Я – гражданин России!» на протяжении всей истории конкурса выступает ООО «ЛУКОЙЛ Северо-Западнефтепродукт». Организационно-технический оператор конкурса – АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации церемонии награждения лауреатов конкурса и их педагогов прошли непосредственно в регионах Северо-Западного федерального округа. Каждый лауреат получил серебряную ручку с дарственной надписью и диплом за подписью полномочного представителя Президента России в СЗФО Александра Гуцана. Педагогам лауреатов были вручены памятные подарки и благодарственные письма.

Электронные версии сборников 2018 и 2019 годов можно скачать на странице конкурса.

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