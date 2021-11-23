«Радость» - заполярные танцоры завоевали гран-при Всероссийского фестиваля народного танца

Заслуженный коллектив народного творчества Ансамбль танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова завоевал высшую награду одного из авторитетных и самых представительных конкурсов страны – X Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца.

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль, проходивший в Екатеринбурге с 19 по 21 ноября, посвящен заслуженному деятелю искусств РСФСР, основателю и главному балетмейстеру Уральского государственного русского народного хора Ольге Николаевне Князевой. Организаторами выступили Свердловский государственный областной дворец народного творчества совместно с Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова.

В танцевальной борьбе приняли участие более 30 сильнейших ансамблей со всей России. Заполярные танцоры представили на конкурс видеозаписи своих номеров: «Ельнинская напарочка», «Поморские бесётки» и «Саратовские переборы». По решению жюри участники ансамбля «Радость» получили высшую награду фестиваля – Диплом гран-при.