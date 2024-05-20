«Радость»: артисты ведущего творческого коллектива региона удостоены высокой награды

В Архангельске подвели итоги зонального этапа Всероссийского фестиваля–конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» Северо-Западного федерального округа. От Кольского Заполярья участниками конкурса стал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Радость» областного Дворца культуры имени С.М. Кирова. Художественный руководитель коллектива - заслуженный работник культуры РСФСР Лариса Феоктистова, балетмейстер Дмитрий Смирнов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, юные танцоры стали Лауреатами Всероссийского фестиваля-конкурса и обладателями гранта #нацпроекткультура в размере 2 миллионов рублей. Полученные средства коллектив сможет потратить на материально-техническое обеспечение: костюмы, обувь, музыкальные инструменты, новые концертные программы или организацию гастролей.

Конкурс организован Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерством культуры Архангельской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273606%2Falbum-139605315_00%2Frev