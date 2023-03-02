Радость нумизматов: вновь напечатанные банкноты номиналом 5 и 10 рублей уже входят в обращение в ряде субъектов РФ

Об этом заявил зампред Банка России Сергей Белов, выступая на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

«Сейчас мы параллельно в конце прошлого года завезли их в регионы, в ряде регионов они входят в обращение», — сказал Белов на встрече, отвечая на вопрос, как обстоит ситуация с возвращением в оборот купюр 5 и 10 рублей.

Как пишет 1prime.ru, ранее он также рассказал, что ЦБ РФ летом планирует запустить в оборот модернизированные банкноты в 100 рублей и представить новые 1000 и 5000 рублей.

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей летом прошлого года. На её лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, отмечал регулятор.

Остальные банкноты образца 1997 года будут также по его плану модернизированы. Так, обновленные 1000 и 5000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.