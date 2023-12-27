Радость перед наступающими праздниками россияне испытывают чаще, чем в прошлом году

За 10 дней до Нового года почти у каждого третьего россиянина уже появилось новогоднее настроение. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Новогоднее настроение в преддверии праздников есть у 31% россиян. 9% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 45% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения.

Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин (30 и 32% соответственно). Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц — чаще тех, кто зарабатывает меньше (34%).

По сравнению с прошлым годом встречать Новый год в хорошем настроении будет чуть больше россиян: 31% против 28% в прошлом году.

Время проведения опроса: 20—21 декабря 2023 года.