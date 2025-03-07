«Радость»: творческий коллектив Дворца культуры имени С.М. Кирова одержал победу на международном конкурсе в Республике Беларусь

В Минске состоялся XХXIX международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Славянские встречи». Заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Радость» достойно представил Мурманскую область среди участников из разных стран.

Коллектив областного Дворца культуры имени С.М. Кирова под руководством Ларисы Феоктистовой и хореографа Дмитрия Смирнова стал победителем сразу в нескольких номинациях. Заполярные артисты удостоены званий лауреатов гран-при, пяти почётных званий лауреатов I степени и одного звания лауреатов II степени.

Стоит отметить, что успехи местных творческих коллективов стали возможны благодаря поддержке народного творчества в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!». Победа ансамбля «Радость» — яркое подтверждение высокого уровня художественного мастерства и культурного потенциала нашего региона.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457282323%2Fwall-139605315_29565