Радует, что северяне активно участвуют в обсуждении планов по благоустройству – Сергей Дубовой

Сегодня спикер областной Думы Сергей Дубовой в режиме ВКС принял участие в оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое проводил губернатор региона Андрей Чибис.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории Мурманской области в 2024 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить!».

Как прозвучало на совещании, в настоящее время уже заключены контракты на ремонт 66 дворов в 17 муниципалитетах: Мурманске, Апатитах, Кандалакше, Кировске, Мончегорске, Мурмашах, Оленегорске, Печенгском округе, Полярных Зорях, Ревде, Умбе, Ковдорском округе, Коле, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск. Также будет проведено благоустройство 7 общественных пространств в 6 муниципальных образованиях: Мурманске, Апатитах, Мурмашах, Печенгском округе, Полярном, ЗАТО г. Североморск.

Запланированы масштабные работы по ямочному ремонту дворовых проездов. При их проведении будет учитываться мнение северян, принявших участие в онлайн-голосовании, которое проходило на портале «Наш север». Всего на портал поступило свыше 8 тысяч заявок от жителей.

В 2024 году будут реализованы 100 проектов-победителей губернаторской программы «На Севере – твой проект!», голосование по которым проводилось в прошлом году. В том числе по этой программе запланированы ремонт социальных объектов (25 проектов), ремонт подъездов (47 проектов), благоустройство (28 проектов).

Ещё одно голосование по программе «На Севере – твой проект!» проводилось уже в начале текущего года. В нём приняли участие более 23 тысяч жителей. Будут обустроены 51 объект в 27 населенных пунктах Мурманской области: 30 детских, 16 спортивных, 2 многофункциональные, 1 научная площадка и 2 скейт-площадки.

Также будет продолжена реализация программы по архитектурно-художественной подсветке зданий в разных муниципалитетах региона.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой в своём комментарии отметил возросший интерес жителей к мероприятиям по формированию комфортной городской среды.

- Очень радует, что северяне активно участвуют в обсуждении планов по благоустройству, вносят свои предложения и заявки, - сказал парламентарий. – Сейчас крайне важно добиваться того, чтобы ремонтные и строительные работы всегда выполнялись качественно. На необходимости усиления контроля за их проведением особо акцентировал внимание губернатор области.

В ходе оперативного совещания в правительстве также были рассмотрены итоги работы Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и организация летней оздоровительной кампании в 2024 году.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30091/