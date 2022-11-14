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Мурманская область. Арктика (16+)14.11.22 08:45

«Рафаэль. Версии»: в Мурманске открылась выставка, посвященная творчеству великого итальянского живописца

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоялось торжественное открытие выставки шедевров русского и зарубежного искусства «Рафаэль. Версии», приуроченной к 540-летию со дня рождения Рафаэля Санти.

Экспозиция включает в себя более пятидесяти картин из коллекции Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, позволяющих достаточно полно проследить основные этапы жизни и творчества одного из крупнейших художников эпохи Высокого Возрождения.

На выставке представлены одни из лучших копий произведений Рафаэля, написанные известными представителями русской академической школы. Среди этих работ особенно можно выделить повторение «Сикстинской мадонны» Алексея Маркова и копию кисти Федора Бруни, будущего ректора академии. Образцом для последней стала фреска «Триумф Галатеи». Помимо работ этих прославленных мастеров, можно увидеть копии произведений Рафаэля, созданные Григорием Михайловым, Михаилом Васильевым и другими живописцами XIX века. Ключевые работы выставки адаптированы тактильными копиями.

«Правительство Мурманской области традиционно уделяет большое внимание развитию культуры в нашем регионе. Ежегодно министерством культуры Мурманской области, региональными музеями реализуется большое количество выставочных проектов из ведущих музеев страны. В экспозиции «Рафаэль. Версии» представлены одни из лучших копий произведений великого мастера. Северяне могут прикоснуться к шедеврам мирового искусства, не выезжая из региона. Эта возможность дарит уникальный опыт взаимодействия с великими произведениями искусства, массу ярких эмоций и впечатлений», – обратился к гостям мероприятия первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

С открытием выставки северян также поздравила кандидат искусствоведения, член-корреспондента Российской академии художеств, заслуженный работник культуры РФ, научный сотрудник – хранитель фонда «Живопись» Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств Вероники Богдан.

Посетить экспозицию «Рафаэль. Версии» можно до 29 января 2023 года в главном здании Мурманского областного художественного музея. на ул.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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