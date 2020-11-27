Ракета «Циркон», запущенная с фрегат «Адмирал Горшков», успешно поразила цель на расстоянии 450 км

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Об этом сообщили 26 ноября журналистам в Минобороны РФ.

«Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря», - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что «ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения». Скорость полета гиперзвуковой крылатой ракеты во время очередных испытаний превысила 8 Махов. Цель была успешно поражена. «По данным объективного контроля, гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км», - отметили в военном ведомстве.

Для проведения стрельб был закрыт район в Баренцевом море, для чего привлекались силы Северного флота, в том числе ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов», пишет ТАСС.