«Ракета Мечты» в Мурманске: мечты юных северян с онкозаболеваниями стали частью космической миссии

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в детской областной клинической больнице провели запуск благотворительного арт-проекта «Ракета Мечты», организованного фондом «Юнити» при поддержке Роскосмоса и министерства здравоохранения Мурманской области. К маленьким пациентам приехал космонавт, Герой России Денис Матвеев.

«Основная идея — ответить на вопросы ребят. Это живое общение, всегда находящий интересный отклик. Рисунки детей становятся частью настоящих космических миссий — украшают скафандры, спутники и ракеты, чтобы полететь в космос и доказать: невозможное возможно. Вместе мы помогаем мечтам взлетать», - отметил космонавт, Герой России Денис Матвеев.

В рамках проекта дети с онкологическими заболеваниями рисуют свои мечты вместе с космонавтами и психологами. Такой творческий процесс помогает отвлечься от сложного лечения, получить эмоциональную поддержку и зарядиться энергией на выздоровление. После рисунки отправляются в космос — символически воплощая мечты ребят.

«Есть истории болезни, а «Ракета Мечты» помогает писать истории жизни, наполненной детскими мечтами, которые могут сбываться. Когда ребёнок видит, что его рисунок становится частью космической миссии, он по-настоящему чувствует, что может выйти за больничные стены, участвовать в чем-то большом и важном. Ребенок, который проходит свой сложный жизненный период видит, на что готовы взрослые ради него — даже на то, чтобы отправить его мечту в космос», - отметила Алена Кузьменко, президент фонда «Юнити».

В проекте приняли участие дети и взрослые из 51 города и 14 стран, более 25 космонавтов поддерживают инициативу фонда как в России, так и за рубежом. Мурманск стал 52-м городом в международной программе космической терапии.

«Создание комфортных условий для пациентов — приоритетное направление для системы здравоохранения и правительства региона. Мастер-классы по космической арт-терапии помогают не только улучшить психоэмоциональный фон детей, но и подарить им веру в исполнение самых заветных желаний», - отметила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Ирина Меева.

Программа «Космическая терапия искусством» включает в себя не только психоэмоциональную поддержку, но и образовательную составляющую. Дети знакомятся с космосом, наукой через лекции и личное общение с космонавтами.

Также Денис Матвеев и представители благотворительного фонда «Юнити» посетили взрослых пациентов в областном онкологическом диспансере.

