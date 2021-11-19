Ракетчики и артиллеристы Северного флота отмечают профессиональный праздник

19 ноября специалисты ракетного и артиллерийского вооружения Северного флота отмечают свой профессиональный праздник - День ракетных войск и артиллерии.

В преддверии этой памятной даты экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил очередную испытательную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования «Циркон», а расчёты противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели плановые тренировки с отработкой условных ракетных ударов по надводным кораблям противника при развёртывании с марша.

По итогам 2021 года бригада была признана лучшим береговым соединением Северного флота. Летом и в начале осени её военнослужащие приняли участие в нескольких учениях флота по обороне Кольского полуострова и успешно выполнили практические стрельбы по мишеням в Баренцевом море.

Эффективной отработке боевых упражнений способствовала постоянная подготовка боевых расчётов по специальности и занятия на учебно-тренировочном комплексе, где с помощью компьютерного моделирования реальной обстановки, военнослужащие получают необходимые навыки обнаружения надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях.

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» составляют основу береговых ракетно-артиллерийских войск Северного флота. Они обеспечивают поражение групповых и одиночных морских целей на малой и большой дальности, до нескольких сотен километров, в зависимости от типа крылатой ракеты, сообщает пресс-служба СФ.