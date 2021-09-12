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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.21 13:00

Ракетчики Северного флота уничтожили корабельную группировку условного противника на учениях в Арктике

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации силы Северного флота отработали уничтожение группировки кораблей условного противника в Баренцевом море.

В учении были задействованы развёрнутые в море надводные силы флота: эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», а также дивизионы береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийского соединения Северного флота, которые заранее совершили марш из пункта постоянной дислокации в позиционные районы на побережье Кольского полуострова.

Ракетную стрельбу по мишенным позициям, установленным в Баренцевом море на удалении свыше 100 километров от берега, выполнили боевые расчёты БРК «Бал» и эсминца «Адмирал Ушаков». Они осуществили пуски противокорабельных крылатых ракет, которые по данным объективного контроля успешно поразили морские цели.

Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» и личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали целенаведение и обозначение ракетного удара электронным пуском.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Учение с арктической экспедиционной группировкой Северного флота проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и является завершающим этапом проведения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил (войск) Северного флота в текущем году.

Как сообщает пресс-служба СФ, практические действия сил (войск) Северного флота пройдут на полигонах Мурманской области, в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых в районе Новосибирских островов, архипелага Земля Франца-Иосифа.

К участию в учении привлечено до 8 тысяч военнослужащих, около 800 единиц боевой и специальной техники, в том числе около 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня, около 120 летательных аппаратов, в том числе беспилотных, до 50 кораблей и судов обеспечения.

 

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