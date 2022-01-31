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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.22 14:00

Ракетные корабли и авиация Северного флота отработали противолодочные задачи в Норвежском море

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота отработал противолодочные задачи в Норвежском море.

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал флота Касатонов», с использованием противолодочного вертолёта осуществили поиск подводных лодок условного противника.

Моряки совершенствовали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков.

Лётчики модернизированного противолодочного вертолёта Ка-27М, осуществили взлёт с борта фрегата «Адмирал флота Касатонов», выполнили комплекс мероприятий по визуальному, радиолокационному и магнитометрическому поиску подводных лодок с использованием штатного радиотехнического оборудования и бортовой гидроакустической станции.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12406055@egNews

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