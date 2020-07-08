Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море для участия в сбор-походе

Ракетные крейсеры «Пётр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море для участия в масштабном сбор-походе Северного флота, начавшемся 7 июля под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Они составят основу группировки разнородных ударных сил Северного флота.

На этапе развертывания группировок Северного флота в Баренцевом море экипажи тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» провели учение по подавлению береговых целей условного противника артиллерийским огнем.

В масштабных маневрах также принимает участие и группировка обороны районов базирования и морских коммуникаций, в состав которой вошли корабли различных соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

На различных этапах сбор-похода, в ходе которого будет отработана совокупность задач, решаемых различными группировками сил и войск флота, задействованы более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО.

В рамках данного планового итогового мероприятия боевой подготовки за 2020 учебный год будет проведен ряд зачётных тактических учений, выполнены ракетные, зенитные, артиллерийские, торпедные и другие стрельбы

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение ближайшего времени разнородные силы Северного флота отработают задачи организации взаимодействия, проверят готовность личного состава к действиям по внезапным вводным и проведут ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне.