Ракетные крейсеры Северного флота уничтожили десантный отряд условного противника в Баренцевом море

В рамках учения с арктической экспедиционной группировкой по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» отработала уничтожение морского десантного отряда условного противника в Баренцевом море. Боевые расчёты крейсеров выполнили стрельбы по морской мишенной позиции своими главными ракетными комплексами «Гранит» (ТАРКР «Пётр Великий») и «Вулкан» (РКР «Маршал Устинов»).

По данным объективного контроля цель, имитирующая морской десантный отряд условного противника, была успешно поражена.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации силами Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетная стрельба стала завершающим эпизодом учения крейсеров Северного флота в Баренцевом море. После её выполнения силы флота, действующие в море, приступили к свёртыванию и направились в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.