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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.22 09:00

Ракетными ударами ВКС России в Павлограде Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ

В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.

Минобороны России 17 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Высокоточными ракетными ударами ВКС России в городе Павлоград Днепропетровской области уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для ВСУ.

Кроме того, в городе Запорожье уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», в которых производились электронные компоненты для ремонта радиолокационных станций ВСУ и реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении, в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ, предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Новоселовское Луганской народной республики.

Уничтожены до 20 украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля.

На Красно-Лиманском направлении, в результате огня российской артиллерии, ударов армейской авиации и тяжёлых огнемётных систем, сорваны попытки ВСУ атаковать силами пяти ротных тактических групп в направлении населённых пунктов Коломыйчиха, Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Потери противника на данном направлении составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трёх ротных тактических групп из районов населённых пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

В результате огневого поражения подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин.

На Лисичанском направлении в результате высоких потерь и низкого морально-психологического состояния прибывающих резервистов военнослужащие подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в населённом пункте Белогоровка Луганской Народной Республики отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи.

Направленные в Белогоровку для наведения порядка боевики одного из украинских нацистских формирований для устрашения личного состава бригады перед строем расстреляли пять украинских военнослужащих.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области, а также 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две украинские пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Жовтневое Харьковской области.

Кроме того, в районах населённых пунктов Марьинка и Раздоловка Донецкой Народной Республики уничтожено две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Егоровка, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Кроме того, перехвачено пятнадцать реактивных снарядов, в том числе: 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой народной республики и Зимогорье Луганской Народной Республики и Скадовск Херсонской области.

Также сбито в воздухе два реактивных снаряда «Ураган» в районе населенного пункта Стрелечья Харьковской области и два реактивных снаряда «Ольха» в районах населённых пунктов Рубежное и Макеевка Луганской Народной Республики.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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