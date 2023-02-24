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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.23 09:00

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128 районах Украины

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 23 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Крахмальное, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника на данном направлении составили до 55-ти военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожены около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная гаубица «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожены свыше 210 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, установка РСЗО «Град» и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Доброволье Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 105 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30. Также уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ в районах населённых пунктов Раздольное, Богатырь, Угледар, Разлив, Водяное Донецкой Народной Республики и железнодорожной станции Углесборочная.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено две гаубицы «Мста-Б» и одна гаубица Д-30.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128-ми районах. В районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Жовтневое Харьковской области, Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное Луганской Народной Республики, Егоровка, Первомайское, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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