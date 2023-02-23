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Мурманская область. Арктика (16+)23.02.23 09:00

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки поражено 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20. Кроме того, в районе населённого пункта Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 22 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе противника в районах населённых пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Масютовка Харьковской области.

В результате поражения уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в ходе наступательных действий подразделений группировки войск «Центр», огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Стельмаховка, Невское Луганской Народной Республики и Ямполовка Донецкой Народной Республики.

За сутки на данном направлении уничтожены более 135 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна гаубица Д-20.

На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой авиации ВКС России, а также огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем «Южной» группировки войск.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20.

Кроме того, в районе населённого пункта Катериновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям противника в районах населённых пунктов Угледар и Пречистовка Донецкой Народной Республики.

В результате поражения уничтожены до 6 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожено две гаубицы Д-30.

Также, в районах населённых пунктов Антоновка и Чернобаевка Херсонской области поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражено 84 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 113 районах.

В районе населённого пункта Доброволье Донецкой Народной Республики поражён пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в районе населённого пункта Мемрик Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации подразделения иностранных наёмников.

Воздушно-космическими силами России в результате нанесения удара в районе города Сумы поражён цех производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», а также уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области, Краснореченское, Рубежное, Пшеничное, Кременная, Червонопоповка, Залиман Луганской Народной Республики, Никольское, Владимировка Донецкой Народной Республики, Токаревка Харьковской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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