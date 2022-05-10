Ракетными войсками и подразделениями артиллерии ВС РФ уничтожены до 400 украинских националистов, выведено из строя 48 единиц военной техники

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 9 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре ротных опорных пункта, восемь складов боеприпасов украинских войск в районах Константиновки, Антоновки, Елизаветовки, Долина и Лисичанска, а также две радиолокационные станции обнаружения воздушных целей в районах Краматорска и Крестище, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – По уточненным данным, ночью в районе населённого пункта Арциз Одесской области в районе военного аэродрома «Червоноглинское» высокоточными ракетами «Оникс» берегового ракетного комплекса «Бастион» было уничтожено шесть вертолётов Ми-8 и Ми-24.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено два пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведено из строя 48 единиц военной техники.

В течение дня российскими средствами противовоздушной обороны над городом Северодонецк сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата над населёнными пунктами Новозвановка, Харцызск и Изюм. В районе населённого пункта Ивановка Харьковской области перехвачена украинская ракета «Точка-У», а в районах Большой Камышевахи и Изюма – два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 162 самолёта, 124 вертолёта, 790 беспилотных летательных аппаратов, 299 зенитных ракетных комплексов, 2967 танков и других боевых бронированных машин, 347 установок реактивных систем залпового огня, 1432 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2778 единиц специальной военной автомобильной техники.

C 7 мая, по прямому указанию В. Зеленского, украинским генштабом, при непосредственном участии советников из США и Великобритании, была спланирована крупная провокация по захвату острова Змеиный. В течение двух последних суток киевским режимом было предпринято несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров Змеиный, имеющий важное значение для обеспечения контроля северо-западной части акватории Чёрного моря.

В результате грамотных действий находящегося на острове подразделения российских Вооруженных сил украинская провокация была сорвана. Противник понёс большие потери.

За период отражения атак в районе Змеиного было сбито в воздухе четыре украинских самолёта, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолёта Ми-8 с десантом на борту, один вертолёт Ми-24. В течение двух суток сбито в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь ударных «Байрактар ТБ-2». При этом четыре беспилотных летательных аппарата «Байрактар» сбито днём 9 мая.

Также, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая, было уничтожено три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины.

В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих».

Фото: https://vk.com/mil