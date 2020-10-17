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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.20 10:15

Ракетный комплекс «Бастион» Северного флота на острове Земля Александры выполнил стрельбу по морской цели

На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа расчёт берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» тактической группы Северного флота, несущий службу на военной базе «Арктический трилистник», вчера выполнил стрельбу крылатой ракетой по морской цели.

Ракетная стрельба была проведена по судну-мишени, установленному в Баренцевом море на расстоянии около 200 километров от точки пуска. Цель была успешно поражена противокорабельной крылатой ракетой «Оникс».

Стрельба БРК «Бастион» с острова Земля Александры была выполнена впервые в рамках плановых мероприятий боевой и оперативной подготовки Северного флота за летний период обучения.

Обеспечение безопасности проведения стрельб и закрытие морского района обеспечили корабли и суда арктической группировки Северного флота, выполняющие задачи похода в Баренцевом море возле архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает пресс-служба СФ, в  прошлые годы аналогичные стрельбы выполняли боевые расчёты БРК «Бастион» подразделений, дислоцированных на острове Котельный.

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