Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Касатонов» прибыли в Североморск

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершили выполнение поставленных задач в Баренцевом море и прибыли в главную базу Северного флота — Североморск. Они находились в море более недели, действуя в сложных штормовых условиях.

На завершающем этапе выхода в море экипажи кораблей обеспечили охрану района проведения испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В основном пункте базирования военные моряки начали подготовку к зимнему периоду обучения, в котором экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» ждёт первый дальний поход. Планируется, что фрегат возглавит отряд боевых кораблей и судов обеспечения, сообщает пресс-служба Северного флота.