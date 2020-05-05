Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработает артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.

Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки флота в ходе проведения корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника.

Как сообщает пресс-служба СФ, район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации.

Выход в море ракетного крейсера «Маршал Устинов» продлится несколько дней.