Мурманская область. Арктика (16+)05.05.20 15:00
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработает артиллерийские стрельбы в Баренцевом море
Сегодня ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки.
Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям в морских полигонах боевой подготовки флота в ходе проведения корабельных учений по противовоздушной обороне и ведению боя с кораблями условного противника.
Как сообщает пресс-служба СФ, район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации.
Выход в море ракетного крейсера «Маршал Устинов» продлится несколько дней.
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