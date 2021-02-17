Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отработал взаимодействие с авиацией в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи в Баренцевом море, отработал взаимодействие с противолодочной авиацией. Моряки и лётчики тренировались в совместном поиске подводных лодок условного противника.

В тренировке был задействован самолёт Ил-38 отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Его экипаж занимался постановкой противолодочного барьера из гидроакустических буёв и выполнил выдачу целеуказания на командный пункт крейсера.

Боевые расчёты крейсера отработали поиск подводной лодки и условное применение по ней бортового противолодочного оружия.

9 февраля РКР «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота – Североморска для выполнения комплексных задач боевой подготовки. Экипаж корабля выполнил ряд элементов курса боевой подготовки надводного корабля в море, а также провёл учения по противовоздушной и противолодочной обороне условного отряда кораблей и судов. Этот выход в море стал вторым продолжительным плаванием крейсера в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в январе РКР «Маршал Устинов» под командованием капитана 2 ранга Андрея Кривогузова выполнил учебные артиллерийские стрельбы по береговым, морским и воздушным целям. Корабль прошёл несколько сотен морских миль, а также отработал взаимодействие с авиацией в рамках выполнения противолодочных задач.