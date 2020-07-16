Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Североморск и начал подготовку к параду на День ВМФ

Hакетный крейсер «Маршал Устинов» после выполнения плановых задач боевой подготовки вернулся в главную базу Северного флота город Североморск. Вчера, ошвартовавшись у своего штатного причала, экипаж крейсера приступил к плановой подготовке ко Дню Военно-морского флота. Праздник экипаж крейсера «Маршал Устинов» встретит в парадном строю на Североморском рейде.

В море корабль находился более недели. За это время экипаж ракетного крейсера принял участие в масштабном сбор-походе разнородных сил Северного флота, выполнил ракетные, артиллерийские, зенитные и другие стрельбы, а также отработал ряд плановых задач боевой подготовки.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вернулся в состав Северного флота в несколько лет назад после среднего ремонта и модернизации. Сегодня это не только корабль с более чем 30-летней историей, но и обновленный крейсер, способный эффективно решать задачи в любой точке Мирового океана.

Очередной дальний поход «Маршала Устинова» завершился в феврале нынешнего года и продолжался более семи месяцев. За это время экипаж крейсера принял участие в Главном Военно-морском параде и в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019», действовал в Средиземном море, Северном и Южном полушарии. А в начале нынешнего года крейсер в качестве флагманского корабля принимал участие в совместном учении Северного и Черноморского флотов России в Чёрном море. С командного пункта, расположенного на его борту, за ходом учения наблюдал Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба СФ, в прошлом году ракетный крейсер «Маршал Устинов» был флагманом Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.