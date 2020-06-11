Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный морской бой с кораблями условного противника в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняет задачи боевой подготовки в Баренцевом море по плану боевой подготовки за летний период обучения.

Экипаж крейсера отработал задачи на боевых постах и командных пунктах по первой боевой готовности. Было проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом крейсера по группировке надводных сил на максимальной дистанции, а также отработано уничтожение малоразмерных быстроходных надводных целей артиллерией.

Учение было отработано с применением компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического применения ракетного и артиллерийского оружия. Выдача целеуказания проводилась по условным координатам.

Как сообщает пресс-служба СФ, основной целью учения стала отработка слаженности совместных действий боевых расчётов крейсера. Также была проведена проверка готовности оружия и технических средств к применению и снятие контрольных нормативов выполнения отдельных учебно-боевых задач личным составом.