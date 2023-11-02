Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учение по ПВО

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» Северного флота провёл учение по отражению средств воздушного нападения условного противника с применением бортовых зенитных ракетных комплексов ПВО, а также корабельной артиллерии.

Учение было проведено при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным применением корабельного вооружения по имитированным воздушным целям.

При этом расчёты радиотехнической, ракетно-артиллерийской боевых частей, главного командного пункта и боевого информационного центра корабля отработали нормативы по выдаче и приёму целеуказания, а также применению оружия самообороны крейсера.

В ходе тренировки были также отработаны задачи по уничтожению низколетящих целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483858@egNews