Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота отработал стрельбы по береговой и воздушной целям

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых и воздушных целей главным артиллерийским комплексом — артиллерийской установкой АК-130.

Личный состав батареи универсального калибра выполнил стрельбу по закрытой и видимой береговым целям, уничтожив наблюдательный пункт и огневую точку условного противника.

После выполнения артиллерийских стрельб по берегу боевые расчёты крейсера отработали поражение имитированных воздушных целей, обозначающих низколетящий самолёт, крылатую ракету, либо им подобные средства воздушного нападения противника.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ракетный крейсера «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море в начале прошлой недели для совершенствования военно-морской подготовки личного состава и отработки плановых задач боевой учёбы. За это время корабль прошёл несколько сотен морских миль и отработал взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией в рамках выполнения противолодочных задач.