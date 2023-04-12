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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 20:00

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для отработки взаимодействия с авиацией

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота - Североморска в Баренцево море для отработки взаимодействия с авиацией в рамках командно-штабного учения по управлению авиацией и войсками ПВО, которое началось в понедельник под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. 

Одной из задач выхода РКР «Маршал Устинов» в Баренцево море является отработка плановых задач боевой подготовки и взаимодействия с другими кораблями и авиацией Северного флота.

В числе прочих задач будут отрабатываться и такие элементы, как поиск и обнаружение морских целей в заданном районе Баренцева моря самолётами различных типов с последующей передачей целеуказания на ракетный крейсер.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе подобных тренировок отрабатывается слаженность действий корабельных сил и авиации в составе разведывательно-огневого контура и единого информационного пространства, что позволяет значительно повысить эффективность применения сил при решении совместных учебно-боевых задач в Арктике.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463781@egNews

 

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