Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море по протраленному фарватеру для выполнения учебно-боевых задач

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» 8 июня вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач. Экипаж крейсера отработает отдельные элементы учения по нанесению ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника, а также ряд противолодочных задач.

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота — Североморска — обеспечили две минно-тральные группы соединении кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил. Экипажи базовых тральщиков «Ельня», «Коломна», «Ядрин», «Котельнич» и «Соловецкий юнга» отработали задачи противоминного обеспечения крейсера и проводки его за тралами.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время прошлого выхода в Баренцево море ракетный крейсер «Маршал Устинов» осуществил слежение за группировкой кораблей ВМС стран НАТО и выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским целям.