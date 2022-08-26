Ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил выполнение задач дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантику

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов», действовавший в Средиземном море с февраля, вышел в Атлантический океан Гибралтарским проливом.

Экипаж корабля успешно отработал все поставленные задачи во взаимодействии с другими кораблями ВМФ России, в том числе с фрегатом «Адмирал флота Касатонов» и с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков».

Помимо непосредственного решения задач дальнего похода, североморцы совершенствовали боевую подготовку и военно-морскую выучку, отработав десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне, по борьбе с подводными диверсантами во время якорных стоянок на незащищённом рейде. Также экипаж РКР «Маршал Устинов» отработал попутный поиск подводных лодок».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за всё время плавания крейсер прошёл около 33 тысяч морских миль.

Следом за РКР «Маршал Устинов» в Атлантику вышел БПК «Вице-адмирал Кулаков», который пополнил запасы топлива от танкера в море Альборан. В составе отряда корабли взяли курс на Север.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12435558@egNews