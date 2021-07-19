Ракетный крейсер «Пётр Великий» вернулся в Североморск и начал подготовку ко Дню ВМФ

Флагманский корабль Северного флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» завершил выполнение поставленных задач Баренцевом и Норвежском морях и прибыл в основной пункт базирования – Североморск.

В море корабль действовал в течение двух с половиной недель, обеспечивая безопасность проведения глубоководных испытаний атомных подводных лодок. Также крейсер осуществил контроль за безопасностью судоходства в зоне ответственности Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж начал подготовку к военно-морскому параду и другим мероприятиям, посвящённым Дню ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» станет флагманским кораблём военно-морского парада, с борта которого командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев обратится с поздравлением к личному составу СФ и ветеранам ВМФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12372796@egNews