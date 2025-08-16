Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил задачи по обеспечению безопасности в акватории Баренцева моря

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для отработки практических действий в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками, которая началась 13 августа под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

Экипаж ракетного крейсера приступил к отработке задач по защите береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути с выполнением ряда учебно-боевых упражнений.

Североморцы отразили нападение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа условного противника, проведя стрельбы из артиллерийского комплекса «АК-630» по имитированным воздушным целям. Посты вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами поразили из крупнокалиберных пулеметов мишени, обозначающие безэкипажные катера условного противника.

В целях недопущения высадки морского десанта условного противника на островные территории России в Арктике экипаж крейсера отработал действия боевых расчётов корабля с выполнением стрельб главным ракетным комплексом по кораблям условного противника способом компьютерного моделирования.

Отряд кораблей условного противника обозначил большой десантный корабль «Иван Грен».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выход ракетного крейсера «Маршал Устинов» в море и проход по Кольскому заливу обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Котельнич», экипажи которых выполнили задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.

В ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками на Северном флоте отрабатываются практические действия органов военного управления и сил (войск) в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля.

В тренировке принимают участие до 2000 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Фото: https://mil.ru/news/56f88904-f1ed-42aa-8e59-2e30b78abd44