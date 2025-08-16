Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людямМурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.08.25 09:30

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил задачи по обеспечению безопасности в акватории Баренцева моря

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для отработки практических действий в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками, которая началась 13 августа под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

Экипаж ракетного крейсера приступил к отработке задач по защите береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути с выполнением ряда учебно-боевых упражнений.

Североморцы отразили нападение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа условного противника, проведя стрельбы из артиллерийского комплекса «АК-630» по имитированным воздушным целям. Посты вахтенных по борьбе с робототехническими комплексами поразили из крупнокалиберных пулеметов мишени, обозначающие безэкипажные катера условного противника.

В целях недопущения высадки морского десанта условного противника на островные территории России в Арктике экипаж крейсера отработал действия боевых расчётов корабля с выполнением стрельб главным ракетным комплексом по кораблям условного противника способом компьютерного моделирования.

Отряд кораблей условного противника обозначил большой десантный корабль «Иван Грен».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выход ракетного крейсера «Маршал Устинов» в море и проход по Кольскому заливу обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков «Ядрин» и «Котельнич», экипажи которых выполнили задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.

В ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками на Северном флоте отрабатываются практические действия органов военного управления и сил (войск) в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля.

В тренировке принимают участие до 2000 человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/56f88904-f1ed-42aa-8e59-2e30b78abd44

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:45«Я помню». Художественный фильм (12+) (алк)17:25«ДНК России». Документальный цикл (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Выбирай: топ лучших вакансий в крупнейших городах России-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 65 копеек, доллар подрос почти на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»