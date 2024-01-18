Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота — Североморска — обеспечил тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Коломна», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.

В Баренцевом море экипажу крейсера предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля таких, как организация противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищенном рейде с профилактическим гранатометанием и стрельбы по плавающей мине.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипаж крейсера также отработает боевую и повседневную организацию, проведет ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.

На последующих этапах выхода будут выполнены артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12496487@egNews