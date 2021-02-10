Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в море для отработки комплексных задач боевой подготовки

Вчера утром ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота — Североморска — для выполнения комплексных задач боевой подготовки в море. Кроме этого, крейсер отработает ряд задач, связанных с обеспечением безопасности судоходства в Арктической зоне ответственности Северного флота.

Экипаж корабля выполнит ряд элементов курса боевой подготовки надводного корабля в море, а также проведёт учения по противовоздушной и противолодочной обороне условного отряда кораблей и судов.

Перед выходом из главной базы экипаж крейсера отработал пополнение запасов топлива от танкера на североморском рейде в Кольском заливе, а также провёл учение по противоподводно-диверсионной обороне корабля во время стоянки на якоре.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе предыдущего выхода в Баренцево море на прошлой неделе крейсер «Маршал Устинов» под командованием капитана 2 ранга Андрея Кривогузова выполнил учебные артиллерийские стрельбы по береговым, морским и воздушным целям. Корабль прошёл несколько сотен морских миль и отработал взаимодействие с авиацией в рамках выполнения противолодочных задач.