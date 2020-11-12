Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» завершил выполнение задач в Норвежском и Баренцевом морях

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» завершил выполнение комплекса учебно-боевых задач в акватории Баренцева и Норвежского морей и вернулся в пункт постоянного базирования — город Североморск.

Крейсер находился в море более трёх недель. За это время экипаж корабля провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, отработал взаимодействие с противолодочной авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота, а также с подводными лодками нескольких соединений.

Помимо решения плановых задач боевой подготовки, экипаж крейсера также выполнил мероприятия по контролю за деятельностью эсминца УРО ВМС США «Росс» в Баренцевом и Норвежском морях и сопроводил иностранный боевой корабль до южных районов Норвежского моря.

За время нахождения эсминца «Росс» в Баренцевом море ничего особенного в его действиях не отмечено. Американской стороной ранее было заявлено, что данный корабль будет находиться в Баренцевом море до 9 ноября, якобы демонстрируя вклад США в обеспечение «свободы судоходства» по всему миру.

Командование Северного флота считает, что наращивание присутствия объединенных военно-морских сил (ОМВС) НАТО в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане, наблюдаемое с 2019 года, не имеет под собой объективных предпосылок. В Арктике нет вызовов, которые необходимо решать военными методами.

Эсминец «Росс» находился в акватории Баренцева и Норвежского морей в обеспечении танкера «Ларами» с 19 октября. Силы Северного флота отслеживали их действия с момента прибытия в Северо-Восточную Атлантику, где американский эсминец совместно с другими кораблями военно-морских сил стран НАТО (Великобритании, Дании, Франции, Нидерландов и Канады) принял участие в учении «Джойнт Уорриор».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к непосредственному слежению за кораблями ОВМС НАТО в Баренцевом море в различное время привлекались фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный крейсер «Маршал Устинов», противолодочные самолёты объединения ВВС и ПВО. Это является обычной практикой действий сил флота при нахождении иностранных кораблей в непосредственной близости от морских границ Российской Федерации.