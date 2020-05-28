Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» будет передан ВМФ России 28 мая – ТАСС

«Сегодня будет подписан акт приёмки «Князя Владимира», крейсер будет передан ВМФ России», - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда состоится церемония поднятия флага.

Как «Арктик-ТВ» сообщало ранее, на Северном флоте сообщили, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, «Князь Владимир» прошёл в конце 2019 года.