Ранний старт: в рамках нацпроекта работы начались на 5 объектах региональных дорог и 3 мостах

В Мурманской области стартовал дорожно-строительный сезон. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», народной программы «На Севере – жить!», а также по программе реновации ЗАТО. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве доложила заместитель губернатора Мурманской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Всего в 2026 году запланировано привести к нормативу 98,6 км автомобильных дорог. К работам привлечены 36 подрядных организаций, в том числе в Мурманске – 11.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано к ремонту 26 объектов, которые включают в себя 58,8 км региональных дорог и улично-дорожной сети Мурманска, а также 308,8 пог. метров мостовых сооружений.

На региональных дорогах запланированы работы на девяти объектах. Это автоподъезды к Печенге и Полярным Зорям, участки дорог Кола – Зверосовхоз, Кола – Серебрянские ГЭС, Мишуково – Снежногорск (два участка), Умба – Кандалакша, Кандалакша – Полярные Зори, Лесная. Работы уже начаты на пяти из них.

Ремонт мостовых сооружений запланирован на четырех объектах. Уже ведутся работы на двух мостовых сооружениях на автодороге Кола – Серебрянские ГЭС: это мост через ручей на 7-м км и мост через реку Териберка, а также на мосту через реку Западная Лица. До конца мая начнутся работы на путепроводе на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив.

В Мурманске в рамках нацпроекта отремонтируют 13 участков улично-дорожной сети, это улицы Шевченко, Академика Павлова, Радищева, Академика Книповича, Скальная, Беринга, Капитана Егорова, Юрия Гагарина (два участка), Павлика Морозова, Алексея Хлобыстова, а также проезды Ледокольный и Серпантин. Работы начаты на 7 объектах.

По народной программе «На Севере – жить!» запланировано отремонтировать 104 объекта общей площадью 346 тысяч кв. метров. Ремонт пройдёт в Кольском, Кандалакшском, Ловозерском, Терском, Печенгском и Ковдорском округах, а также в городах Полярные Зори, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, в ЗАТО Островной, Видяево и Североморск и в городе Мурманске.

Работы уже ведутся на 33 участках улично-дорожной сети: в Мурманске – 8, Кольском округе – 3, Кандалакшском округе – 18, Мончегорске – 2, Оленегорске – 2. В высокой степени готовности (80% и более) находятся 10 объектов в Кандалакшском округе и один объект в Мончегорске. До конца мая подрядчики приступят к работам ещё на 10 объектах.

В рамках народной программы на региональных дорогах запланировано устройство пяти остановочных пунктов на автодороге Мишуково – Снежногорск, устройство разворотной площадки и остановочного пункта на объездной города Североморска в районе многофункционального медицинского центра, а также устройство тротуаров на автоподъезде к селу Минькино. Кроме того, будут установлены элементы обустройства: барьерное ограждение (9,8 км), дорожные знаки (3 749 шт.), Г-образные опоры (43 шт.), сигнальные столбики (850 шт.), а также нанесена разметка пластиком (35,7 тысячи кв. метров).

В программу реновации ЗАТО в 2026 году включено четыре объекта общей протяжённостью 2,2 км: улица Мира в Заозерске, улица Флотских Строителей в Североморске, проезд до дома №8 по улице Новая в населённом пункте Спутник Печенгского округа, а также реконструкция улицы Гагарина в ЗАТО Александровск с обустройством тротуара и организацией кругового движения. Работы уже начаты на одном объекте в Североморске. Опережающими темпами в 2025 году завершён объект 2026 года, это участок от Заозерска до губы Нерпичья протяжённостью 3,3 км.

Параллельно ведётся ямочный ремонт. Выявлено 0,3 тысячи кв. метров дефектов на федеральных дорогах, 4 тысячи кв. метров – на региональных и 15,4 тысячи кв. метров – на местных. Устранено 100% дефектов на федеральных дорогах, 33% – на региональных и 43% – на местных. Ямочный ремонт завершен в Кандалакшском, Ловозерском и Печенгском округах, в городах Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори, а также в ЗАТО город Заозерск и ЗАТО Видяево.

