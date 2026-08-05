Ранняя диагностика станет быстрее и доступнее для каждого жителя Мурманской области

В Мурманской области к 2030 году обновят и оснастят 91 объект здравоохранения. Об этом 3 августа рассказал заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на еженедельном оперативном совещании.

«Мы провели инвентаризацию диагностического оборудования и определили приоритеты. Уже в 2026 году на переоснащение направлено порядка 700 млн рублей от компании «НОВАТЭК». Часть этих средств уже поступила на счета медицинских организаций, закупочные процедуры успешно стартовали, а к 2030 году планируется приобрести свыше 800 единиц медицинского оборудования в рамках народной программы «На Севере — жить!» и нацпроектов», — рассказал Дмитрий Панычев.

Выделенные средства от ПАО «НОВАТЭК» пойдут на приобретение тяжелого диагностического оборудования, в том числе двух комплексов МРТ «под ключ» для детской и взрослой областных больниц, двадцати автомобилей для службы скорой медицинской помощи и передвижного лечебно-диагностического комплекса. Эта техника будет использоваться для проведения регулярных выездных профосмотров в муниципалитетах, что позволит сделать раннюю диагностику максимально быстрой, доступной и эффективной для каждого северянина.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в ближайшие пять лет планируется приобрести свыше 800 единиц медицинского оборудования на сумму 4 миллиарда рублей. Эта современная техника будет направлена в ключевые областные медучреждения, амбулаторно-поликлиническое звено, стационары и центральные районные больницы. Акцент сделан на высокоточное оборудование экспертного класса, на закупку более 100 единиц которого предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. В арсенале медицинских работников появятся 3 новых аппарата МРТ, 3 компьютерных томографа, 26 единиц эндоскопического оборудования, 23 аппарата УЗИ, рентген-аппараты, флюорографы, а также специализированные диагностические системы, включая современные аппараты ЭКГ, холтеры и стресс-системы.

Параллельно будет вестись активное обновление инфраструктуры, которое до 2030 года охватит 91 объект здравоохранения. Работы пройдут на 14 объектах в семи муниципальных округах с общим объемом финансирования около 2 миллиардов рублей. Капитальный ремонт затронет роддом и детское отделение в Кировске, женскую консультацию и хирургический корпус в Оленегорске, поликлинику и стационар в Ковдоре, поликлинику в Коле, стационар в Заполярном и амбулаторию в Алакуртти. Кроме того, будут возведены четыре модульных объекта, среди которых амбулатории в Ловозере и Верхнетуломском, а также фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах Ёнский и Лейпи.

Фото: https://vk.ru/murman_sever?z=photo-120229555_457329640%2Fwall-120229555_124210