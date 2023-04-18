Ранняя выявляемость злокачественных новообразований в Мурманской области выше средних значений по России

Ранняя выявляемость онкологических заболеваний в регионе составляет почти 60%. Такие данные приведены на заседании координационного совета по организации медицинской помощи в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Участие в мероприятии приняли представители медицинских организаций из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши, Апатитов, Кировска, Печенгского округа, Ловозерского и Кольского районов.

В повестке были вопросы оказания медицинской помощи взрослым и детям при онкологических заболеваниях, организации работы центров амбулаторной онкологической помощи и лекарственного обеспечения пациентов.

Первичная специализированная помощь по профилю «онкология» оказывается в поликлиническом отделении Мурманского областного онкологического диспансера, 14 первичных онкологических кабинетах и в центрах амбулаторной онкологической помощи. Такие центры функционируют на базе Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мончегорской центральной районной больницы и Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Там проводится комплексная и своевременная диагностика основных видов злокачественных новообразований.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» улучшилось оснащение медицинским оборудованием, приобретены цифровые маммографы для всех медицинских организаций области. Кроме того, пациенты онкологического профиля обеспечены лекарственными препаратами в необходимом объеме.

Также на заседании рассматривались проблемные вопросы, самый острый из которых – недостаточная укомплектованность медицинских учреждений врачами-онкологами. По итогам координационного совета выработаны предложения для улучшения ситуации и оказанию всесторонней помощи пациентам.

Фото: https://gov-murman.ru