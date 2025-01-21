Расчёт 152-мм орудия «Гиацинт-Б» уничтожил замаскированное орудие ВСУ в приграничном районе Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 20 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Южный. Отражены четыре контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Суджа, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка и Храповщина в Сумской области.

Боевые расчёты 152-мм буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ, в ходе ведения контрбатарейной борьбы в приграничных районах Курской области, постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы и склады противника. В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки в развалинах домов одного из населённых пунктов было обнаружено замаскированное орудие ВСУ, которое постоянно вело огонь по нашим передовым позициям и мешало продвижению наших штурмовых групп. После установления точных координат целей, они были переданы расчёту 152-мм пушки «Гиацинт-Б» для нанесения огневого поражения. Расчёт артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил замаскированное орудие ВСУ, где после первого выстрела произвёл корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив артиллерийскую установку противника.

Расчёт «Гиацинта-Б» артиллеристов-десантников Крыма сработал эффективно и слаженно. Кадры объективного контроля, полученные с комплекса БпЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели.

Расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ведут стрельбу на дальностях свыше 20 километров, ежедневно выполняют боевые задачи, уничтожая артиллерию, военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Артиллерия десантников из Феодосии работает с большой интенсивностью, выпуская по противнику сотни снарядов в день, с основной задачей – вести контрбатарейную борьбу, выводя из строя и уничтожая артиллерию ВСУ, чтобы обеспечить прикрытие и беспрепятственное продвижение наших штурмовых групп вглубь позиций противника.

За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортёр, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil