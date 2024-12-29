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Мурманская область. Арктика (16+)29.12.24 09:30

Расчёт БПЛА морской пехоты Северного флота обнаружил и уничтожил беспилотник типа «Баба-Яга» ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 28 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Ивашковский, 1-й Княжий, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Ворожба, Журавка, Малая Рыбица и Павловка в Сумской области.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» днём и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

В ходе разведывательных мероприятий, оператор БПЛА заметил вражеский тяжёлый беспилотник типа «Баба-Яга», которые летают по спутниковой связи «Starlink» и не подвержены воздействию радиоэлектронной борьбы. Оценив обстановку, оператор дрона принял решение атаковать ударный тяжёлый беспилотный летательный аппарат противника. Оператор вывел БПЛА на удобную траекторию и протаранил вражеский беспилотник. Тяжёлый квадрокоптер «Баба-Яга» упал вниз и разбился, не причинив вреда нашим военнослужащим.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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