За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 16 февраля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжёлой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Рубанщина и Свердликово. Отражены три контратаки противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Гончаровка, Локня, Малая Локня, Мирный, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Кияница, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

В приграничных районах Курской области расчёты БПЛА 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии при помощи FPV-дронов с управлением по оптоволоконным проводам, на которые не действует система РЭБ противника, атаковали и уничтожили два мостоукладчика ВСУ «Biber» на базе немецкого танка «Леопард-1».

Группа операторов БПЛА «крылатой пехоты» заступает на дежурство на одном из самых сложных участков в приграничных районах Курской области. Задача группы – с помощью беспилотников найти и уничтожить технику противника, обнаруженные возле наших передовых позиций. Снаряженные боеприпасами современные FPV-дроны, управляемые по оптоволокну, ежедневно вылетают на боевую задачу, оператор «дроновод» обнаружил украинские мостоукладчики, пытавшиеся установить колейные мосты через ров в районе населённом пункте Курской области. Операторы разведчиков десантно-штурмовой бригады ВДВ точными ударами FPV-дронов уничтожили мостоукладчики противника.

Боевая работа операторов FPV-дронов упрощает выполнение задач штурмовым группам соединений ВДВ, что способствует продвижению и занятию более выгодных позиций и рубежей, а также не позволяют технике противника приближаться к нашим передовым позициям.

За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожено два танка, пять боевых машин пехоты, в том числе одна БМП «Bradley» производства США, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка и артиллерийское орудие, а также пять пунктов управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil